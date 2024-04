Reggio: il 29 aprile omaggio al grande intellettuale Prof. Antonio Piromalli

Lunedì 29 aprile 2024, alle ore 17:00, nella Sala “Trisolini” del Palazzo Alvaro della Città metropolitana di Reggio Calabria, la Città Metropolitana, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, il “Comitato Scientifico per lo studio della vita e delle opere di Antonio Piromalli – CIS” e il “Fondo Antonio Piromalli” ricordano l’intellettuale e il critico letterario Antonio Piromalli. Dopo i saluti di Filippo Quartuccio, delegato alla cultura della Città metropolitana di Reggio Calabria, di Lanfranco Piromalli, presidente del Fondo Antonio Piromalli e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria, Paola Radici Colace, già ordinario di Filologia classica dell’Università di Messina, presidente del Comitato Scientifico di studi Antonio Piromalli, parlerà sul tema “Il lessico critico nelle lettere vanitose” di Antonio Piromalli; Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e latino, componente del Comitato Scientifico di Studi Antonio Piromalli, tratterà il tema “Pagine critiche nella Letteratura Calabrese di Antonio Piromalli sulla poesia di Alba Florio”. Antonio Piromalli, grande intellettuale, docente di Letteratura Italiana nelle Università di Urbino, Bologna, Salerno, Cassino. Famosi i suoi libri: La letteratura Calabrese in due volumi; Letteratura e Cultura popolare; Saggi critici di Storia Letteraria; monografie su Fogazzaro, Corazzini, Gozzano, Seminara, Deledda, Padula, Ariosto, Michelstaedter, Pierro, Calogero, Gioacchino Da Fiore e Dante; “Società, cultura e letteratura in Emilia Romagna”; “La Storia della cultura a Rimini nell’Ottocento”; le raccolte poetiche: “Sei tu il bolero” e “Ti estraggo dai tifoni”, “La ragazza di Ferrara”, “Da un’altra stanza” e numerose altre pubblicazioni.