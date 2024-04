Laino Borgo: l’1 maggior riapre il ponte dei lainesi morti sul lavoro

Un’opera strategica per la viabilità urbana, ovvero il ponte che attraversa il fiume Iannello e collega la piazza al comune di Laino Borgo, sarà riaperto al transito il 1 maggio.

Lo annuncia con soddisfazione il sindaco, Mariangelina Russo, invitando tutta la comunità e il territorio alla cerimonia del taglio del nastro che si svolgerà nel giorno della festa dei lavoratori alle 19:30 alla presenza di autorità civili, militari e religiose, e alla quale prenderà parte anche l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo.

L’infrastruttura intitolata ai lainesi caduti sul lavoro è stata finanziariata dal Ministero dell’interno nel piano strategico della messa in sicurezza delle infrastrutture comunali e vuole «diventare simbolo dell’importanza della sicurezza nel mondo del lavoro e dei cantieri che diventi una prerogativa fondamentale per la vita di ciascuno di noi» ha sottolineato il sindaco Mariangelina Russo.

«Non a caso abbiamo scelto la data del 1 maggio, proprio perchè vogliamo rimettere al centro dell’attenzione la sicurezza e le tante tragedie che anche sul nostro territorio si sono consumate a danno di operai e lavoratori, giovani, padri di famiglia, uomini e donne che hanno dato la lavoro vita per offrire dignità e benessere al contesto in cui vivono e alle loro famiglie».

L’opera strategica per la funzionalità viaria della comunità di Laino Borgo è l’ennesimo risultato che l’esecutivo, guidato dal sindaco Mariangelina Russo, porta a casa in questa consiliatura e si inserisce nel piano dei risultati amministrativi legati al miglioramento della qualità della vita, della sicurezza e della stabilità per tutti i lainesi.