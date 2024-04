Intesa per ricerca sulle Dune di Giovino, Sergi: “Scelta giusta per pianificare ogni intervento sull’area”

“L’accordo a titolo gratuito firmato dal sindaco Nicola Fiorita con la direzione del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria é un ulteriore segnale della volontà di questa Amministrazione comunale di avvalersi delle migliori consulenze tecniche e scientifiche per pianificare, nel modo più giusto, gli interventi sul territorio. In particolare, quando si parla di aree di pregio naturalistico e di forte vocazione turistica, come quella delle dune di Giovino, é opportuno muoversi sempre sulla base di un supporto conoscitivo qualificato, così da indirizzare ogni scelta verso la giusta direzione. Grazie al gruppo di ricerca che lavorerà su Giovino, si potrà avere un quadro chiaro e preciso dello stato dei luoghi, sgomberando il campo da dubbi ed equivoci su opere e lavori che interessano l’area. É anche questa una prova della volontà di fare le cose per bene, a differenza di un passato spesso caratterizzato da decisioni approssimative e legate agli interessi del momento. L’impegno dichiarato di salvaguardare il patrimonio ambientale legato alle dune di Giovino é strettamente correlato all’obiettivo di farne una vetrina turistica per la città, la sua spiaggia e il suo mare. E sono certo che, in questo senso, ogni ipotesi di intervento, all’attenzione del sindaco, sarà avvallata dallo studio di tecnici specializzati come quelli dell’ateneo reggino”.

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Danilo Sergi.