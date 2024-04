Sicurezza sul lavoro, per il terzo anno consecutivo Ecoross premia 5 collaboratori

Per il terzo anno consecutivo, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, l’azienda Ecoross ha inteso organizzare un evento ad hoc, dedicato alla promozione e al riconoscimento degli sforzi volti a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. L’evento si è svolto presso la sala congressi di Ecoross, alla presenza di dirigenti, funzionari e collaboratori nonché di una delegazione di tutte le aree aziendali.

Durante la cerimonia, è stato dato un particolare rilievo alla premiazione di cinque collaboratori provenienti dai diversi cantieri in cui l’azienda opera, i quali si sono distinti per aver rispettato scrupolosamente tutti i criteri di sicurezza sul posto di lavoro. I cinque premiati sono: Giovanni Raiolo, dal cantiere di Corigliano- Rossano; Mario Pizzino, dal cantiere di Mendicino; Serafino Romeo, dal cantiere di Pietrapaola; Demetrio Chiurco, dal cantiere di Santa Sofia D’Epiro; Carmine Cassetti, dal settore Trasporti e Logistica.

L’attestazione di merito è stata assegnata da un nucleo valutativo sulla base di criteri meritocratici, confermando l’impegno costante di Ecoross nel promuovere una cultura della sicurezza sul lavoro. Questo riconoscimento non solo premia il duro lavoro e la dedizione dei singoli collaboratori, ma sottolinea anche l’importanza della collaborazione e della responsabilità condivisa in tutta l’azienda.

La Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro non è solo un’occasione per celebrare i successi passati, ma anche per rinnovare l’impegno collettivo verso obiettivi sempre più ambiziosi nel campo della sicurezza sul lavoro.

Per il Dottor Simone Turco, Responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross «questa giornata riveste un’importanza fondamentale, poiché testimonia il grande impegno dell’azienda nell’ambito della formazione, prevenzione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per Ecoross, la protezione della salute e sicurezza dei propri dipendenti rappresenta un valore imprescindibile, motivo per cui l’azienda investe costantemente in aggiornamenti e formazione per garantire il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto della normativa vigente. La certificazione ISO 45001, di cui l’azienda è dotata, attesta l’impegno di Ecoross nel rispettare i massimi standard di prevenzione e sicurezza sul lavoro».

Il dottor Natale Bruno, responsabile dell’area Risorse Umane di Ecoross, ha sottolineato l’importanza dell’impegno dell’organizzazione aziendale nel garantire un servizio di qualità, che è sotto gli occhi di tutti da anni. L’azienda dimostra un’attenzione particolare e scrupolosa nei confronti del proprio personale, andando oltre i semplici requisiti normativi. «Per garantire la sicurezza e il benessere dei dipendenti, Ecoross effettua investimenti consistenti ogni anno, sia nell’acquisto di dispositivi di protezione sia nella sorveglianza sanitaria presso strutture convenzionate. Inoltre, i dipendenti hanno accesso a molteplici corsi di formazione, il che contribuisce significativamente a valorizzare la reputazione di Ecoross per la qualità dei suoi servizi.

L’Ing. Antonio Reda, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) di Ecoross, ha rimarcato l’importanza di rispettare una cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione. Ecoross investe considerevoli risorse nella formazione e nell’informazione di tutti gli operatori, al fine di garantire che ciascuno comprenda appieno le proprie responsabilità e rispetti le norme di sicurezza relative alla propria mansione».

Ecoross valuta attentamente se i lavoratori rispettano tutte le norme di sicurezza durante le loro ore di lavoro, se utilizzano correttamente i dispositivi di protezione individuale e se hanno ricevuto la formazione adeguata per svolgere le proprie mansioni in modo sicuro. Questo è particolarmente importante in settori complessi e delicati quali la gestione dei rifiuti. «Ogni mansione comporta rischi specifici, ed Ecoross adotta un approccio personalizzato per affrontare la sicurezza sul lavoro in ogni contesto. Ad esempio, per i lavoratori che si occupano della movimentazione manuale dei carichi, l’azienda investe in attrezzature e tecnologie per ridurre al minimo i rischi associati a questo tipo di attività ripetitiva.