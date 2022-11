Terzo Settore, Scigliano incontra il prefetto di Crotone; focus su flussi migratori e caporalato

Nel quadro degli incontri istituzionali di presentazione, la Portavoce del Forum del terzo Settore della Provincia di Crotone, Manuelita Scigliano, ha incontrato, giorno 16 novembre, anche S.E. il Prefetto di Crotone Carolina Ippolito.

L’incontro – si legge in un comunicato stampa – è stata occasione di confronto su tematiche di interesse generale e di scottante attualità, come la gestione dei flussi migratori, la piaga dell’usura e quella del caporalato, il problema del degrado sociale e della violenza. La Portavoce Scigliano ha ribadito come sia stato, e sia fondamentale, il ruolo del Terzo Settore nella gestione di tante emergenze e di tante piaghe sociali, ma come sia altrettanto importante che il mondo dell’associazionismo lavori in stretta sinergia con Enti e Istituzioni Pubbliche, nell’ottica di quella amministrazione condivisa e di quella sussidiarietà richiamata dall’articolo 118 della nostra Costituzione. Sinergie, trasparenza, competenze e scambio di know how e best practices, sono state queste le parole chiavi al centro dell’incontro fra la Portavoce e S.E. il Prefetto Ippolito; si è convenuto sulla necessità di istituire tavoli tecnici per confrontarsi su problematiche concrete e in un’ottica operativa e di problem solving. Proprio per questi motivi nei prossimi mesi il Forum si farà promotore di incontri, di scambi e di formazioni su tante problematiche coinvolgendo in maniera capillare tutti i suoi aderenti.