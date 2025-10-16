Casa della Musica. Il sindaco Franz Caruso: “Luogo culturale a cui riconosco valenza ed importanza, sicuramente da preservare e tutelare”

“La Casa della Musica, che ospita le attività didattiche e la concertistica del Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” è un luogo culturale a cui riconosco valenza ed importanza, sicuramente, quindi, da preservare e tutelare. Proprio per questo motivo ritengo necessario ed urgente chiedere un incontro con la Regione Calabria, proprietaria dell’immobile che ha dato in concessione gratuita al Comune, nel 1997 e fino al 2027, al fine di chiarirne e definirne il futuro”. E’ quanto afferma il sindaco Franz Caruso anche a seguito del confronto costruttivo proposto dal direttore del Conservatorio, Francesco Perri, con l’obiettivo di ristrutturare l’immobile per renderlo dignitoso e confortevole.

“Abbiamo, in questi anni – prosegue Franz Caruso – fatto il possibile per assicurare una manutenzione ordinaria alla struttura, con l’ultimo lavoro effettuato della messa a norma della caldaia. Oltre a ciò, è indubbio che l’immobile necessita di interventi consistenti, stimati intorno ai 150 mila euro. Una somma, questa, considerevole, soprattutto per un Ente con le problematiche economico/finanziarie come il nostro, rispetto alle quali occorre operare con una gestione oculata, ponderata e da buon padre di famiglia per come stiamo facendo, tanto da avere raggiunto obiettivi di risanamento economico insperati fino a qualche tempo fa. Ed, invero, spendere una cifra di tale portata per una struttura di proprietà regionale, data in comodato al Comune per soli altri due anni, non è assolutamente ragionevole né vantaggioso per la collettività. Per tale motivo è necessario capire se la Regione Calabria intende prolungare o meno e per quanto tempo il comodato di concessione al Comune”.

“Certamente – conclude Franz Caruso – la Casa della Musica ha un ruolo decisivo nel processo di potenziamento e promozione della cultura musicale, che ritengo debba essere riconosciuto e difeso. Non appena la nuova Giunta Regionale, dunque, si insedierà chiederò un tavolo di concertazione per dirimere la questione e risolvere una situazione che come Amministrazione ci sta molto a cuore”.