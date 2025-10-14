Incidente sulla SS18 Tirrena Inferiore nel Cosentino: tre feriti

A causa di un incidente che ha coinvolto due veicoli, è al momento chiuso un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 331,100 in entrambe le direzioni, a Fiumefreddo Bruzio in provincia di Cosenza.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha causato il ferimento di tre persone.

Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il traffico veicolare al momento viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.