Corigliano-Rossano: fare con le mani per promuovere inclusione e autonomia, ora Figli della Luna sperimentano laboratorio di oreficeria

Continuare a fornire tutti gli strumenti utili per promuovere l’inclusione e l’autonomia e sviluppare e valorizzare al massimo le competenze e le abilità di ciascuno. Fare con le mani, il senso profondo dell’artigianalità, è una delle tante strade che può promuovere l’inclusione e l’autonomia. Nasce da questa consapevolezza la nuova iniziativa messa in campo a beneficio dei ragazzi del centro diurno Il Sorriso: dopo il laboratorio di sartoria, che li ha visti alle prese con ago, filo e tessuto, ora è tempo di tronchese, filo e pietre preziose. Al via l’officina del gioiello de I Figli della Luna.

 

TUTTI I LAVORI SARANNO PRESENTATI IN UN EVENTO

La prima della serie di lezioni che si terranno durante l’anno e che saranno presentati, infine, con un vero e proprio défilé – fa sapere il Presidente della Cooperativa sociale Lorenzo Notaristefano che, con la vicepresidente Marilena Prezzo, il consigliere Francesca Prezzo ed soci Antonella Celestino, Dora Quadro e Margherita Quadro esprime soddisfazione per l’entusiasmo con il quale i ragazzi hanno accolto questa iniziativa – si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di via Pietro Malena, allo scalo di Rossano.

 

DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE, ECCO COME NASCE UN GIOIELLO

I partecipanti allo speciale laboratorio artigianale, curato da Maria Elena Coletta (Tradizione Oro dal 1949), Maestro orafo con oltre 20 anni di esperienza, sono stati dotati degli strumenti utili per creare (come primo progetto) un paio di orecchini: dalla pinza a punta piatta, passando da quella tonda a quella ritorta, la tronchesa, le basi per gli orecchini, le coppette filigranate, i chiodini, le pietre dure naturali di varie misure, colori e forme.

 

E INTANTO SI STIMOLA MOTRICITÀ FINE E COORDINAZIONE

Utile a stimolare la motricità fine, la coordinazione oculo-manuale e la stimolazione sensoriale, l’attività, eseguita in perfetto stile cooperative learning, guidata dalla orafa Coletta, ha coinvolto per 4 ore proprio tutti: tanto i ragazzi, che tutta l’equipe de Il Sorriso. I ragazzi hanno prima disegnato e progettato l’oggetto, scelto i colori ed i materiali e poi confezionato i gioielli, restando tutti soddisfatti per il risultato.

