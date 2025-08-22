Innova Rende: “Con Pasquale Tridico per una Calabria che premia il merito e non lascia indietro nessuno”

Innova Rende “sostiene con convinzione la candidatura di Pasquale Tridico alla guida della Regione Calabria.

La sua disponibilità a mettersi in gioco rappresenta, per noi, un atto di coraggio e amore verso questa terra. Una scelta che rompe l’indifferenza e chiama tutti alla responsabilità: cambiare è possibile, se si parte dagli ultimi, dai giovani, da chi per troppo tempo è rimasto escluso.

Tridico ha dimostrato, con il suo percorso di vita e professionale, con la sua visione, di voler costruire una Calabria più giusta, più solidale, più vicina a chi soffre e a chi spera. La sua candidatura dà voce a chi non ne ha mai avuta, e pone al centro della politica regionale temi spesso dimenticati: il diritto alla salute, al lavoro dignitoso, all’istruzione, alla mobilità, alle opportunità per restare e non dover partire.

Come movimento politico e associazione civica, Innova Rende si impegna a sostenere questa sfida con spirito unitario e partecipazione dal basso. Vogliamo contribuire alla costruzione di una coalizione larga, popolare e inclusiva, capace di dare una nuova speranza alla Calabria.

Perché questa terra non può più aspettare. Servono coraggio, passione e una visione che parta dalle persone. Oggi c’è un candidato capace di rappresentarle”.