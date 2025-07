Nuova postazione estiva del 118 Suem a Schiavonea, Straface: “Presidio fondamentale”

“È operativa la nuova postazione estiva del 118 Suem a Schiavonea, presidio fondamentale per uno dei centri costieri più popolosi e frequentati del litorale jonico. Un obiettivo atteso a lungo, reso possibile grazie all’impegno del presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, che continua a dare forma a una sanità pubblica moderna, efficiente e davvero vicina ai cittadini”.

Lo afferma la presidente della Terza Commissione Sanità del Consiglio regionale, Pasqualina Straface, che aggiunge: “Questa attivazione è il frutto di una programmazione seria, fondata sull’ascolto e sulla mappatura reale dei bisogni delle comunità. Un risultato raggiunto grazie all’impegno del Direttore della Centrale Operativa del 118, Riccardo Borselli, in sinergia con la Regione, l’ASP di Cosenza, Azienda Zero e il mondo del volontariato, che sta contribuendo a rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza con l’obiettivo di rispondere alle tante sfide del territorio.

Il nuovo assetto voluto da Occhiuto sta rivoluzionando il sistema sanitario d’emergenza: la nuova centrale operativa unica delle emergenze, mezzi di soccorso rinnovati e dislocati strategicamente e attive anche con servizi H24 nelle aree interne. Un cambiamento strutturale per colmare le carenze storiche di un sistema che per troppo tempo è rimasto fermo.

Parliamo di un presidio – continua la Presidente – che non è solo una struttura, ma un segnale forte: oggi il 118 a Schiavonea, pensato per il periodo estivo dove si registra un grande afflusso di persone e quindi un potenziale maggiore di richieste di intervento, significa minuti preziosi, vite salvate, fiducia restituita. È la differenza tra una sanità assente e una sanità che c’è, ascolta e agisce.

La postazione 118, attiva per l’intera stagione estiva, risponde, quindi, a una domanda concreta di sicurezza sanitaria in una delle località turistiche più frequentate della Calabria, rafforzando la presenza del sistema sanitario pubblico in un momento cruciale dell’anno.

Partendo da risultati come questo – conclude Straface – possiamo guardare con fiducia al superamento del commissariamento e all’inizio di una nuova fase: una sanità calabrese finalmente capace di programmare, innovare e garantire il diritto alla salute ovunque, per tutti. È questa la sfida che il presidente Occhiuto sta affrontando e vincendo, giorno dopo giorno, per i calabresi”.