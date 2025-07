San Giovanni in Fiore, nuovi fondi per le strade rurali. La sindaca Succurro: “Promessa mantenuta, si parte subito da Serrisi”

“Abbiamo ottenuto un finanziamento pubblico regionale di 200.000 euro nell’ambito della Pac 2023-2027 per migliorare l’accessibilità dei nostri villaggi rurali con interventi di bitumatura sulle strade che li collegano”. Lo rende noto la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea l’importanza dell’intervento in termini di vivibilità e valorizzazione del territorio silano. “Partiremo da Serrisi – spiega la prima cittadina – dove abbiamo già effettuato i necessari sopralluoghi e le misurazioni tecniche. Lì abbiamo incontrato i residenti e diversi villeggianti estivi, con i quali abbiamo assunto l’impegno preciso di migliorare la viabilità delle strade”. “San Giovanni in Fiore conta tanti villaggi – prosegue la sindaca – e nessuno di questi sarà lasciato indietro. Per noi contano i fatti, che seguono alle parole”. L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di attenzione verso le aree interne, con l’obiettivo di garantire servizi, mobilità e qualità della vita anche nei posti più decentrati dell’altopiano silano.