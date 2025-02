Opi di Cosenza: assemblea annuale e approvazione dei Bilanci. Gli infermieri rilanciano il triennio con tante novità

Sabato 15 febbraio 2025, gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza (OPI) si sono riuniti per la loro attesa assemblea annuale presso l’Hotel San Francesco a Rende. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto e di pianificazione per il futuro del settore sanitario nella regione. Il presidente Fausto Sposato ha aperto l’assemblea con un discorso entusiasta, evidenziando le recenti innovazioni nella medicina rigenerativa e le nuove normative. Ha inoltre presentato i numeri del bilancio dello scorso anno e gli obiettivi per il 2025. Sposato ha sottolineato l’importanza della collaborazione e del continuo sviluppo professionale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità superiore ai cittadini della Calabria. Insieme a lui, Il vicepresidente Marco Laratta, che ha affrontato il tema dei corsi ECM e delle opportunità di formazione per gli infermieri, sottolineando l’importanza di rimanere aggiornati sulle ultime tendenze nel campo dell’infermieristica. La segreteria, rappresentata da Adriana Imbrogno, ha presentato un aggiornamento sulle attività svolte durante l’anno e ha riferito sui progetti in corso, evidenziando l’importanza del networking e dello scambio di esperienze tra i professionisti del settore. Infine, il tesoriere Fabrizio Chiappetta, supportato dal presidente dei revisori dei conti Natalia De Napoli,

ha presentato la relazione sul bilancio consuntivo del 2024 e il bilancio preventivo del 2025, fornendo un quadro chiaro delle entrate e delle spese previste per il prossimo anno. L’assemblea è stata caratterizzata da un’atmosfera di collaborazione e di impegno, con gli iscritti che hanno avuto l’opportunità di partecipare a workshop e sessioni di formazione.

Il rapporto importante con l’Unical, i master avviati, il corso di laurea con numeri incredibili, la sede di proprietà, il centro di simulazione, i complimenti ed i rapporti più che consolidati con la Federazione nazionale sono solo alcuni dei punti tracciati e degli obiettivi raggiunti. Il futuro sorride agli infermieri cosentini.

Al termine dell’evento, è stato organizzato il primo evento formativo dell’anno, “Gold standard. In medicina rigenerativa”, con la partecipazione di diversi esperti del settore.