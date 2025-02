La Smile Cosenza maschile vince contro Palermo

Una vittoria schiacciante in serie C da parte della Smile Cosenza maschile. Nella piscina comunale di Cosenza, gli atleti di mister Gianmarco Manna si sono imposti sulla squadra siciliana per 25 a 7. 4-1, 8-1, 8-2 e 5-3 i quattro parziali del tabellino. “Abbiamo fatto una partita accorta e di buona concentrazione. Siamo stati bravi e rispettosi nel non sottovalutare un avversario che comunque rappresenta una società importante. Sono molto contento dell’atteggiamento e dei tre punti che ci permettono di preparare la prossima partita con serenità e ambizione”, spiega a fine gara mister Manna. Seconda vittoria consecutiva e vele spiegate per la società cosentina.