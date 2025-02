Convegno sul valore del volontariato, martedì 18 febbraio, a Palazzo dei Bruzi

“Uniti nell’amore. Associazioni e la forza dell’amore universale”. E’ questo il tema del convegno che si svolgerà martedì prossimo, 18 febbraio, alle ore 17 nella Sala Consiliare di Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla salute guidato da Maria Teresa De Marco, è volta a valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato, quale strumento indispensabile ad offrire solidarietà, assistenza e sostegno a quanti sono meno fortunati di altri. Una convinzione, questa, del sindaco Franz Caruso che della solidarietà ha fatto, insieme a legalità e trasparenza, le architravi su cui poggia l’intero suo agire amministrativo, di cui si è resa interprete, per l’occasione, l’assessore De Marco con riferimento alle proprie deleghe. Il convegno di martedì 18 febbraio, moderato da Emmanuela Rovito, sarà aperto dai saluti del Sindaco Franz Caruso cui seguiranno quelli dell’Assessore alla salute Maria Teresa De Marco. Il dibattito potrà contare sull’apporto di Giuseppe Barbarossa, medico e giornalista, del sociologo Giorgio Zanolini e dello scrittore Angelo Palatucci.

“Con il sindaco Franz Caruso – ha affermato Maria Teresa De Marco – abbiamo portato avanti tantissime iniziative di straordinario valore a favore della salute e del benessere delle persone. Innumerevoli sono stati i progetti già realizzati in un’attività che ci vede impegnati come amministrazione pubblica sempre in prima linea e che ha interessato non solo la prevenzione primaria, ma anche la prevenzione secondaria. Abbiamo addirittura realizzato dei progetti i cui dati serviranno dal punto di vista scientifico. Tutto ciò è stato possibile grazie al contributo meritevole offerto dalle associazioni che saranno presenti martedì prossimo a cui, al termine del convegno, esprimeremo i nostri sentimenti di profonda e sentita gratitudine. Insieme a tutte loro ed a quanti vorranno unirsi in questa gara di vicinanza e solidarietà faremo ancora tanto altro a beneficio esclusivo della comunità cosentina”.