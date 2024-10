Cori e striscioni per Bergamini fuori dal tribunale di Cosenza. Grande attesa in città per la sentenza prevista in serata

Striscioni rossoblu, un grande numero 8 – il suo numero di maglia – e cori in suo favore. I tifosi del Cosenza hanno voluto manifestare così, davanti al Tribunale di Cosenza, la loro vicinanza alla famiglia di Donato Denis Bergamini. La tifoseria, alla tesi del suicidio – la prima ipotesi fatta all’epoca per spiegare la morte del calciatore – non ha mai creduto e adesso che si è in attesa del processo per omicidio a carico dell’ex fidanzata Isabella Internò si è schierata davanti il Tribunale per ribadire la richiesta di “verità e giustizia per Denis”. All’udienza, tra il pubblico anche gli ex compagni di squadra di Bergamini Michele Padovano, l’ex portiere Luigi Simoni e il centrocampista Alberto Urban, oltre a padre Fedele Bisceglia, storico tifoso del Cosenza.