Presentazione progetto “Mediocrati contro lo spreco e le povertà” Recuperare alimenti per persone in difficoltà tramite un’APP Si parte col Banco Alimentare Calabria

“Mediocrati contro lo spreco e le povertà” è il nome del progetto pilota che sarà presentato giovedì 3 ottobre, alle ore 11, nella Sala De Cardona del Centro Direzionale della BCC Mediocrati, in via Alfieri, n. 19 a Rende.

BCC Mediocrati, Banco Alimentare della Calabria e Sheir.Tech srl firmeranno un accordo finalizzato a definire i termini per l’uso e lo sviluppo sul territorio dell’applicazione “BringTheFood” ideata da Shair.Tech e finalizzata a semplificare la gestione delle eccedenze alimentari. “BringTheFood” è attualmente attiva in diverse regioni italiane, oltre che in alcune zone della Moldavia, della Romania e dell’Austria. Nel 2024, la web application ha registrato oltre 16mila tonnellate di prodotti, fatti arrivare a persone in stato di necessità.

L’obiettivo del progetto pilota è creare, sviluppare e sostenere forme di collaborazione fra associazioni di volontariato, enti del terzo settore, imprese clienti (appartenenti al settore della GDO, alla filiera agro-alimentare, al settore della ristorazione) attraverso l’utilizzo di quest’applicazione che consentirà di sperimentare, in alcuni dei territori serviti dalla Banca, un innovativo ed efficace sistema di recupero e trasferimento di alimenti a favore di enti che si occupano di assistenza rivolta a persone in difficoltà.

Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente del Credito Cooperativo Mediocrati, Nicola Paldino, il direttore generale del Banco Alimentare della Calabria, Gianni Romeo, l’amministratrice con delega ai temi ESG del Credito Cooperativo Mediocrati, Annarita Trotta, il fondatore di Shair.Tech, Michele Bof e il professore di Management delle imprese sociali dell’Università Bocconi, Giorgio Fiorentini. L’incontro sarà moderato da Federico Bria, ESG Ambassador e segretario generale del Credito Cooperativo Mediocrati. L’iniziativa rientra nel cartellone “Io partecipo!” del CSV Cosenza promosso in occasione del Giorno del Dono che si celebra il 4 ottobre.

La Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, da sempre promotrice di azioni di cooperazione e di solidarietà a favore del territorio in cui opera, è particolarmente impegnata nella realizzazione di attività per favorire la sostenibilità ambientale e sociale. Questo accordo rappresenta il primo passo per l’avvio del progetto finalizzato a promuovere la cultura della sostenibilità e a contribuire nel concreto alla riduzione dello spreco alimentare e all’alleviamento delle forme di povertà, che purtroppo non sembrano diminuire, nei territori calabresi. Mediocrati avrà un ruolo centrale nell’accordo, non limitato a quello del contributo finanziario versato, pure importante, per l’uso della web application. A beneficiare, in prima battuta, dell’applicazione sarà il Banco Alimentare della Calabria. Questo progetto, che conferma e rafforza l’identità di Mediocrati quale istituzione primaria per lo sviluppo sostenibile locale, si propone di valorizzare la cooperazione, contribuire alla creazione di valore per la collettività, indirizzare la solidarietà, rafforzare la prossimità nelle periferie territoriali e sociali. La fase di sperimentazione durerà 12 mesi e consentirà di mettere a sistema i processi operativi e i modelli di gestione, verificandone l’efficacia e l’efficienza, al fine di estendere, in caso di esiti positivi, sia le attività sia le aree geografiche di intervento.

“La comunità non è solo un concetto geografico – ha dichiarato il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino – ma coinvolge le persone e si fa carico anche dei problemi e delle difficoltà. Con l’avvio di questo progetto, a cui stiamo lavorando dall’inizio dell’anno, diamo ancora una volta concretezza al significato di Banca di Comunità”.