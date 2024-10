Morano Calabro, BeActive Day, una festa di sport: dodici le discipline coinvolte per centinaia di partecipanti

BeActive Day, cronaca di un evento di successo! Nonostante la pioggia battente abbia imperversato su Morano per tutto il pomeriggio di sabato 28 settembre scorso, data in cui si è celebrata la Giornata dello Sport, istituita da EuropeActive, supportata dalla Commissione Europea e coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla società Sport e Salute S.p.A., il sorriso e la soddisfazione ha colorato il volto dei protagonisti.

Obiettivo dichiarato: sostenere e promuovere lo sport, gli stili di vita sani e il benessere fisico e mentale dei cittadini residenti nel vecchio continente.

Voluta e promossa a livello locale dall’esecutivo Donadio, (Morano risulta l’unico paese della Calabria ad aver aderito) la manifestazione, articolata in più fasi caratterizzate dal forte senso dell’amicizia, ha dimostrato come l’attività fisica possa essere praticata esaltando quei valori come la gentilezza, il rispetto vicendevole, la solidarietà, il sacrificio che la rendono fattore educativo e volano di crescita sociale.

Ben dodici le discipline coinvolte: Calcio, Atletica leggera, Biliardino, Ciclismo, Scacchi, Burraco, Boxe, TaqBall, Yoga, Karate, Zumba, Ballo.

«Malgrado il temporale ci abbia costretto a modificare in parte il programma, dirottando in spazi interni le dimostrazioni/lezioni di alcune specialità, il nostro BeActive Day si è tradotto in un’esplosione di energia e passione» afferma il sindaco Mario Donadio. «Abbiamo imparato qualcosa di più dello sport: la “resilienza”. Come dire: siamo più forti di qualsiasi sfida! E di fronte alla difficoltà, talvolta inattese e imprevedibili, sappiamo adattarci perfettamente e dare ancora il massimo per la comunità. Abbiamo sottolineato ancora una volta che lo sport è “inclusione”, poiché non è solo per gli atleti professionisti; che non fa discriminazione, non guarda al sesso, all’età, alle eventuali singole abilità, al colore della pelle; lo sport e amore e vita. E allora, per quanto siamo riusciti a realizzare, sento il dovere di ringraziare a nome mio e dell’intera squadra di governo, tutti i partecipanti e i soggetti che hanno reso possibile l’organizzazione di uno straordinario momento di unione, segnatamente: Proloco Morano, USD Geppino Netti, CorriCastrovillari, Circolo Cittadino Castrovillari, Seidokan Karate-club Castrovillari, Supporters Cosenza Morano, GameOn Events Morano, Lucia Minervino PBT, Antonio Spina, Anna De Gaio, Vincenzo Oliveto, Ciro Palomba».