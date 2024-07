Dai cantautori alla dance, dal jazz al rap: un’estate di grande musica a Corigliano-Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO, 18 luglio 2024 – Partita il 5 luglio con Nello Salza, il trombettista collaboratore del grande Ennio Morricone, che al Castello Ducale ha interpretato i suoi maggiori successi, prosegue la stagione dei grandi eventi del Comune di Corigliano-Rossano. Il Coro Summer Fest e le sue naturali appendici, il Coro Music Fest e il Coro Family Fest, sono già realtà e sinonimi di note caratterizzanti della più generale programmazione turistico culturale della città, mirando alla diversificazione dell’offerta e alla destagionalizzazione. Così è stato negli anni precedenti e così sarà anche quest’anno dove si annuncia un cartellone fra musica, teatro e grandi eventi.

Sicuramente la parte del leone la fa il Coro Music Fest, che si riconosce per la varietà e la qualità dei suoi eventi. Il 21 luglio al Quadrato Compagna arriva Giovanni Scifoni, attore pluripremiato, col monologo musical Fra’, dedicato a San Francesco d’Assisi, con una rilettura fra il sacro ed il profano, fra l’alto ed il basso.

Sabato 27 luglio sarà una serata con un doppio appuntamento dedicata agli amanti della musica: dalle 21 a Torre Sant’Angelo andrà in scena la 21esima edizione del Calabria Blues & Jazz Passion Memorial Marco Fiume, che vedrà in scena Sacromud e Bob Malone. Alle 21.30, al Quadrato Compagna, col concerto chiamato “Confessioni di un malandrino” Angelo Branduardi presenta una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni. L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Angelo e sulla “piccola orchestra” di Fabio che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica.

Il giorno dopo ancora un doppio appuntamento musicale, al Palmeto, per il sesto appuntamento del Colors Festival Calabria, anche questo un evento di grande richiamo e successo, nel pomeriggio, dalle 17, sarà in scena, Il Tre una degli esponenti più giovani dell’ultima generazione dei trapper, che ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La sera, di nuovo a Torre Sant’Angelo, sarà la volta della seconda serata del Memorial Marco Fiume, che vedrà sul palco The Jump Aces e Diane Blue with Frank Hammond Quartet.

Ad agosto si comincia di nuovo a ballare con due appuntamenti importanti: il 4 con la dance esplosiva di Elettra Lamborghini ed il 5 con il rapper Clementino. Entrambi suoneranno al Palmeto alle 21.30. Il 6 agosto sarà la volta di un tribute che sta facendo sold out in ogni sua replica: si tratta del Pink Floyd Legend che andrà in scena al Quadrato Compagna.

Il 7 agosto al Teatro Maria De Rosis si esibirà Gigi D’Alessio, musicista che ha saputo combinare la tradizione e l’innovazione della canzone napoletana e non solo, con il suo repertorio di grandi successi. La stessa sera al Quadrato Compagna l’Orchestra Sinfonica Brutia è orgogliosa di presentare per la stagione 2024 il suo nuovo spettacolo, “Accarezzame – Canti di Amore e gelosia”, un’esperienza musicale unica che esplora le profondità dell’amore e della gelosia attraverso la potenza della musica. Il 9 di Agosto si ballerà senza freni con La Notte della Taranta al Quadrato Compagna.

L’11 di agosto sarà la volta di Cristiano De Andrè, sempre al Quadrato compagna, uno dei cantautori più interessanti ed importanti della sua generazione.

Il 14 a Rossano Centro Storico sarà la volta de Le Vibrazioni, guidate da Francesco Sarcina, che si esibiranno in tutte le loro hit più importanti.

Il giorno dopo, 15 agosto, sempre a Rossano Centro Storico, sarà la volta di Arisa, tornata alla ribalta con un tour che l’ha vista accanto accanto ad icone del pop come Annalisa e del rap come il Club Dogo.

Il 19 al Teatro Maria de Rosis, sarà la volta di un’accoppiata di cantautori importanti che non hanno bisogno di presentazioni, Renga, già leader dei Timoria, & Nek. Sempre al Teatro De Rosis, ma il giorno 21 sarà la volta di Achille Lauro, uno degli artisti più innovativi della sua generazioni, che si presenterà a chiudere lo Jonio Music Festival.

Il mese di agosto si chiuderà con il jazz, con due dell’ormai celebre PJF-Peperoncino Jazz Festival, sinonimo di qualità, che il 28 nel chiostro di San Bernardino vedrà il Paul Werico Trio, ed il 31 al Castello Ducale sarà la volta del Maria Joao Duet.

Come si evince un programma molto ricco e per tutti i palati, che conferma quanto Corigliano-Rossano sia sempre più centrale nella programmazione artistica.

«Noi stiamo continuando a muoverci nella direzione di rendere il Coro Summer Fest, in tutte le sue componenti un brand riconosciuto in Calabria e non solo. Il cartellone di quest’anno del Coro Music Fest è unico nel suo genere per la varietà, la quantità e la qualità degli eventi – afferma l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – Dal mare alla montagna, dai centri storici alle contrade, l’opera di valorizzazione del territorio e delle sue specificità è stata a tutto tondo. Non posso che essere soddisfatto dei risultati ottenuti ed è evidente che la strada intrapresa è quella giusta.»

«Questa estate Corigliano-Rossano mostra un programma ricco e che vede una città viva – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – con voglia di esserci e partecipare che fa ben sperare nel proseguo di una collaborazione continua e attiva tra cittadini e Amministrazione. Sicuramente un programma che farà parlare della di noi anche oltre il territorio regionale, continuando nell’ottica della programmazione di una città che continua a crescere. I risultati che abbiamo ottenuto non sono un caso, ma nascono da lontano, da una pianificazione pensata e ragionata e rappresentano un punto di partenza»