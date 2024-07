Cosenza, nomina di Simona Loizzo a Capogruppo della Lega in Commissione Sanità della Camera

“Una nomina che consentirà di scrutare il sistema sanitario sotto una nuova luce.”

Così in una nota il Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani sulla nomina del Deputato Simona Loizzo a Capogruppo della Lega in Commissione Sanità della Camera.

La sua duplice veste di Medico e di Capogruppo – dichiarano Filomena Falsetta e Pasquale Giardino, rispettivamente Gran Priore per la Calabria dell’Ordine e Comandante Nazionale della “Legio Socialis Artibus” -, consentirà di dare vita a una sinergia che si tradurrà inevitabilmente nella progettazione di politiche sanitarie che non potranno non avere un impatto significativo sulla sicurezza, l’efficienza e la qualità delle cure, in termini di una maggiore salvaguardia di vite umane, contrazione dei costi e di un migliore utilizzo delle risorse sanitarie.

In un mondo in continua evoluzione, in cui la salute è una priorità globale, promuovere un approccio partecipativo e di inclusione nei percorsi di governance sotto la lente attenta di una donna pienamente consapevole della bellezza dell’arte medica, rappresenta un passo importante verso un miglioramento della sicurezza sanitaria in Calabria e su scala globale.