“Invasioni 2024”, il percorso enogastronomico a Cosenza verrà inaugurato domani, Franz Caruso ringrazia i commercianti

Per Invasioni 2024 a Cosenza, un percorso enogastronomico invasivo e invadente delle attività commerciali toccate dal Festival che sarà inaugurato domani, venerdì 19 luglio, e che si protrarrà fino al 27 luglio. Un viaggio di gusto che gioca con i cromatismi del lilla, del rosa e del viola, che sono i colori della manifestazione ,e con i nomi dei cibi unici e personalizzati.

Originalissimi i locali della città che hanno dato vita, con grande partecipazione e una ottima dose di inventiva, a una invasione di pietanze create ad hoc che si potranno assaporare lungo il tracciato formato dalle location che ospiteranno gli spettacoli teatrali e, quindi, tra Via Milelli e Via Ricovati e lungo tutto Corso Telesio, a partire da Piazza dei Valdesi fino alla Villa Vecchia, dove si raggiunge il massimo del benessere per il palato.

“Straordinaria la mia città, la mia Cosenza – afferma il sindaco Franz Caruso – che ancora una volta con impegno e passione non esita ad affiancare l’Amministrazione Comunale, garantendo collaborazione e sinergie. In questo caso i commercianti si sono messi in gioco, contribuendo ad arricchire il Festival Invasioni 2024, creando un percorso enogastronomico per l’occasione. Un atto importante, assolutamente non scontato, ma frutto di impegno e lavoro, che apprezzo enormemente e di cui ringrazio tutti ed ognuno. Si tratta di un gesto, l’ennesimo che riscontro, fatto di generosità e forte spirito di appartenenza alla città, segnando una straordinaria crescita della comunità, che si sta rafforzando e fortificando contribuendo alla rinscita di Cosenza, che stiamo operando. Mi piacerebbe fare un giro completo di tutte le attività commerciali che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo percorso enograstronomico, ma non so se riuscirò. Appena sarà possibile, comunque, mi piacerà riceverli in Municipio per stringere loro la mano. Nel frattempo invio i miei sentimenti di gratitudine con una menzione particolare anche alla Consulta del Commercio ed alla sua presidente che sta sostenendo fortemente il festival Invasioni 2024”.

E allora vediamo questo percorso tra gusto , profumi e sapori di Invasioni 2024:

Cornetto invadente -Bar Milelli – Via Milelli

Patate ‘mpacchiuse ‘nvasate – Il Paesello – Via Rivocati 9

Vinu Invasu cu pircoche Taverna Popolare -Via Rivocati 59

Calamari fritti e invadenti – Osteria da Aurora – Via Rivocati 102

Bummicelle ‘nvasate cu melanzane – Tina Pica – Via Rivocati 104

Gnocco invasato al sugo di soppressata -Locanda di Porcopò – Largo Emilio Rizzuto 10

Gelato Invasioni -Gelateria Zorro – Piazza dei Valdesi

Purpetta Invasa – Sasà -Piazza dei Valdesi

Scialati a Invasioni -Calabria Bella- Piazza Duomo

Caffè intrigantemente Invaso &

Cocktails Don Juan e l’Eskimese – Gran Caffè Renzelli – Corso Telesio

Panino Invasioni – Caffè Telesio- Corso Telesio

AperInvasioni – Bistrot Antica Salumeria – Corso Telesio

FresaInvasa – PaneStorto- Corso Telesio

Birra scumatamente invasa – Villa Vecchia

Pizza invasivinvadente – Villa Vecchia

Zia Rosetta l’Invasata – Villa Vecchia

“Invasioni” è candidato all’Avviso “Eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse Pac 2014/2020 – Az. 6.8.3. dalla Regione Calabria Dipartimento Istruzione formazione e pari opportunità – Settore Cultura”.