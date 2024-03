Amministrative di Morano Calabro. Lucia Nicoletti: “Nonostante l’appello della Federazione nulla si è mosso. Ora occorre aprire alla società civile, non ci sono altre strade”

“Non possiamo più restare a guardare ecco perché crediamo che sin da subito si debba creare un fronte comune con le forze civiche presenti in Città.

Le elezioni amministrative sono alle porte e non c’è più tempo da perdere né esistono strategie per perdere tempo, in gioco c’è il futuro di una comunità.

Ribadiamo che il Partito Democratico deve quindi essere inclusivo ed oggi non ci sono altre soluzioni se si vuole creare un’alternativa credibile che aprirsi alla società civile.

Per tale ultima considerazione sosteniamo l’azione intrapresa al fine di superare lo stallo, dal componente dell’Assemblea Nazionale, Angelo Severino, finalizzata alla costruzione di un’alleanza civica aperta alla società civile.

Invitiamo pertanto a sostenere tale azione al fine di creare una alleanza vincente”. Lo afferma una nota di Lucia Nicoletti, Vice Segretario Provinciale PD Cosenza.