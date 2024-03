Graziano: “Grazie ad Alberti restituita dignità ad Arcea”

«La Calabria dovrà essere per sempre grata al colonnello Alberti per aver rimesso in sesto una delle Agenzie strategiche in house alla Regione. Grazie a lui e grazie alla lungimiranza avuta dal Presidente Occhiuto nell’affidargli un compito arduo e difficile, in questo anno Arcea ha fatto l’atteso salto di qualità nell’interesse esclusivo dell’economica agricola». È quanto dichiara il consigliere regionale e presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, sottolineando il grande lavoro fatto dall’Ufficiale dei Carabinieri, Francesco Alberti, nel corso del suo mandato di Commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura. «L’opera attenta, meticolosa, nel solo e unico principio della legalità, svolta da Alberti, ha restituito dignità ad un organismo vitale per i tantissimi produttori calabresi. Non è stato un lavoro facile ma, sicuramente, oggi la nostra Regione può vantare un apparato di erogazione di risorse pulito e cristallino. Al colonnello Alberti ancora grazie e gli auguri per un prosieguo di carriera con i migliori auspici».