Casali del Manco: introduzione imposta di soggiorno

Casali del Manco. Il Sindaco dott.ssa Francesca Pisani esprime la sua soddisfazione per l’approvazione all’unanimità del Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. E’ un esempio di buona politica.

Nella seduta del Consiglio comunale di giovedì 27 luglio, su proposta della Consigliera comunale di maggioranza con delega ai tributi avv. Emma Orrico, l’Assise comunale ha approvato, all’unanimità, con il voto favorevole anche dei gruppi di minoranza “Spazio e Futuro” e “Progetto Casali del Manco”, il Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno, istituito ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2011 n.23 per quanto disposto dall’art. 4 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, trovando larga convergenza ed unità di intenti.

La Consigliera comunale delegata avv. Emma Orrico introducendo il punto all’ordine del giorno ha sottolineato la vocazione turistica del territorio del Comune di Casali del Manco ed in particolar modo delle aree montane in esso ricadenti e di come, in particolar modo, le località di Lorica, Silvana Mansio, Croce di Magara, Sculca, etc. siano diventate importanti mete del turismo montano calabrese, sia estivo che invernale.

“La ragione che ci ha mosso, ha sottolineato la Orrico è che i flussi turistici rappresentano, difatti, una importante risorsa per la crescita economica dell’intero territorio ma comportano, allo stesso tempo, spese aggiuntive a carico del Bilancio comunale per quanto concerne la manutenzione complessiva del territorio e l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali. Pertanto, gli introiti derivanti dall’imposta di soggiorno concorreranno a finanziare investimenti in adeguati servizi pubblici e idonei interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio, in special modo montano, nonché alla conservazione e valorizzazione del patrimonio comunale, con l’obbiettivo di determinare una politica della ricettività turistica e assicurare al contempo gli equilibri di Bilancio”.

Specificatamente, come da impegno del Sindaco Pisani e dell’Amministrazione comunale tutta, il gettito derivante dall’applicazione dell’imposta concorrerà finanziare interventi in materia di turismo, previsti nel Bilancio di previsione del Comune di Casali del Manco, oppure ancora interventi in attività di manutenzione del verde pubblico, trasporti locali, sostegno alle strutture ricettive, fruizione e recupero di beni culturali, storici, sportivi ed ambientali.

La scelta compiuta, con l’introduzione del Regolamento per l’imposta di soggiorno, ha sostenuto con soddisfazione il Sindaco Pisani, anche per l’unanime condivisione dell’intero consesso, “rappresenta pure un importante segnale di impegno teso ad uniformare, a Lorica, la gestione dell’imposta di soggiorno rispetto alla scelta effettuata dall’Amministrazione di San Giovanni in Fiore che già da tempo la aveva introdotta”.