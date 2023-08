Perde la vita in incidente stradale a Corigliano-Rossano: il comune indice lutto cittadino per il giovane Carlo Laudone

La tragica scomparsa del giovane Carlo Laudone ha scosso l’intera comunità. Un ragazzo conosciuto ed apprezzato per la sua gentilezza, educazione, laboriosità, che aveva raccolto l’eredità e la passione della sua famiglia, che senza mai perdere l’umiltà é riconosciuta come storico riferimento nel campo degli esercizi pubblici di Corigliano.

Per queste ragioni l’Amministrazione comunale, convinta di interpretare a pieno il sentimento unanime della comunità di Corigliano-Rossano, ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani, 2 agosto 2023, giorno delle esequie, che si terranno alle ore 17 nella chiesa di San Francesco. In segno di vicinanza e in ossequio al lutto cittadino sarà rinviato lo spettacolo, Teatri nei Palazzi, della Compagnia Codex 8&9, previsto nei pressi di Palazzo Bianchi alle 21.30; l’evento Classici Napoletani in musica, organizzato dal Circolo Culturale Rossanese in piazza Steri, alle 21.30. Il Castello Ducale, resterà chiuso nelle ore delle esequie, dalle 17 alle 20.

SI invitano tutti gli uffici pubblici, nonché i titolari di esercizi pubblici e commerciali a partecipare al lutto cittadino interrompendo la propria attività nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 20 in concomitanza con la durata delle esequie.