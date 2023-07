Bevacqua e Iacucci esprimono solidarietà al sindaco di San Lucido. “De Tommaso e tutti primi cittadini non devono essere lasciati soli, il Pd è con loro”

«Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la massima vicinanza possibile al sindaco di San Lucido, Cosimo De Tommaso, vittima di un ennesimo atto di grave e inaccettabile intimidazione. Vogliamo ricordare al sindaco De Tommaso e a tutti i primi cittadini che in prima linea, ogni giorno e spesso a “mani nude”, entrano in contatto con realtà assai difficili e si trovano ad affrontare momenti drammatici che non sono soli. Noi siamo con loro».

Così, in una nota, i consiglieri regionali Pd eletti in provincia di Cosenza Mimmo Bevacqua e Franco Iacucci.

«È ormai a cadenza quasi quotidiana la scansione di queste inqualificabili intimidazioni ai danni dei sindaci – continuano Bevacqua e Iacucci -. L’ultimo e più clamoroso degli esempi è rappresentato proprio da quanto sta avvenendo a San Lucido con l’intimidazione perpetrata ai danni di Cosimo De Tommaso. E’ necessario però non arretrare di un solo passo e siamo certi che De Tommaso non lo farà. Non esiste altra via però rispetto alla buona e corretta amministrazione per arginare e cancellare la cultura e le azioni criminali. E’ fondamentale , però, che i sindaci non siano mai lasciati soli in questa che è una guerra di confine ed ecco perché – concludono – ribadiamo la nostra vicinanza a De Tommaso che non mancheremo di rendere concreta in tutte le sedi opportune».