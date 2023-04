Frana dietro la fontana storica dei Tredici Canali. Il sindaco Franz Caruso: “Il nostro Centro Storico è fragile e per metterlo in sicurezza abbiamo bisogno del sostegno della Regione Calabria”

Un nuovo movimento franoso, con caduta massi, si è registrato sul costone di via Petrarca, proprio dietro la storica fontana dei Tredici Canali nel Centro Storico. Immediato, questa mattina, l’intervento degli agenti della Polizia Municipale con il vice comandante Roberta Iazzolino, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area con la sistemazione di apposite transenne. Sul posto anche il sindaco Franz Caruso, il vicesindaco Maria Pia Funaro, l’assessore alla protezione civile, Veronica Buffone e l’architetto Alessandro Sangregorio, PO di Protezione Civile, che ha proceduto ad una prima verifica della situazione, apparsa alquanto difficile e delicata. Le criticità sono state confermate anche dal sopralluogo di un team di geologi che hanno esaminato lo stato ancora franoso del costone. Il sindaco Franz Caruso ha, quindi, deciso, per la tutela e l’incolumità pubblica di allungare il tratto già interessato da un restringimento di carreggiata, per una vecchia frana, su via Siniscalchi e Via Petrarca, a prima della fontana dei Tredici Canali. Contestualmente sarà interdetto il traffico a mezzi pesanti e pullman su via Spadafora (ex via Paradiso che dai Tredici Canali porta a Piazza XV Marzo) mentre alle autovetture, sempre su via Paradiso, sarà consentito il transito solo in direzione verso Piazza XV Marzo dalla serata di venerdì 7 aprile 2023. A tal fine è stata emessa apposita ordinanza sindacale.

“E’ una situazione veramente difficile – afferma il sindaco Franz Caruso – Finalmente eravamo riusciti a portare a termine le procedure per gli interventi di risanamento e messa in sicurezza della vecchia frana su via Petrarca, di cui proprio ieri abbiamo affidato i lavori per l’apertura del cantiere prevista subito dopo le festività pasquali. Ora ci troviamo ad affrontare, invece, l’ennesima emergenza, senza alcuna disponibilità di risorse economiche, indispensabili per la messa in sicurezza strutturale dell’intero territorio del centro storico, che si sta rivelando sempre più fragile e compromesso, dopo anni di completo abbandono. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto quanto necessario per sbloccare i fondi ed aprire subito i cantieri per restituire la viabilità e, soprattutto, sicurezza ai cittadini non solo intorno alla villa vecchia, ma in tutta la zona, compreso Portapiana. Ora è necessario estendere i provvedimenti, in maniera tempestiva. Per farlo occorre che si metta in atto una collaborazione significativa ed efficace tra le Istituzioni, a salvaguardia ed a tutela della parte antica della città e dei suoi residenti. Bisogna, pertanto, intervenire con urgenza, per cui chiediamo il sostegno pieno della Regione Calabria e del presidente Roberto Occhiuto nella sua qualità di commissario straordinario per il dissesto idrogeologico”.

“Ringrazio quanti si sono attivati per affrontare l’emergenza – conclude il sindaco Franz Caruso -, tra questi, il consigliere Francesco Caruso che ho chiamato e mi ha raggiunto sul posto, mettendosi a disposizione per eventuali necessità inerenti la segnaletica stradale”.

In serata il sindaco Franz Caruso, il vice sindaco ed assessore alla difesa del suolo, Maria Pia Funaro, l’assessore alla protezione civile, Veronica Buffone con i tecnici comunali hanno tenuto una riunione operativa per prevedere un nuovo intervento in somma urgenza per una immediata messa in sicurezza complessiva del fronte in frana che insiste dietro la fontana storica.