Offende, minaccia e aggredisce l’anziana madre: arrestato a Bisignano (CS)

I carabinieri della Stazione di Bisignano (Cosenza) hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un 39enne indagato per maltrattamenti nei confronti della madre convivente. La donna sarebbe stata sottoposta a sistematiche ed insistenti richieste di denaro, in occasione delle quali è stata minacciata dal figlio di bruciarle la casa.

L’uomo avrebbe anche ripetutamente offeso, minacciato e aggredito fisicamente la madre nei lunghi anni di convivenza, da quando la donna è rimasta vedova. All’inizio di gennaio i carabinieri hanno trovato l’anziana signora in mezzo alla strada, in lacrime, senza giubbotto ed infreddolita.

La donna ha chiesto ai militari di aiutarla poiché il figlio voleva ammazzarla se non gli avesse consegnato del denaro. In quell’occasione il figlio, uscito di casa, ha continuato ad inveire contro la madre, minacciandola anche alla presenza dei militari dell’Arma, che hanno fermato l’uomo mentre era in procinto di aggredirla fisicamente.

Solo l’intervento dei carabinieri ha evitato conseguenze peggiori. I militari, dopo aver allontanato l’uomo, hanno prestato soccorso alla donna, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Acri (Cs).

L’uomo è stato tradotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la casa circondariale di Cosenza.