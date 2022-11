Sinistra Italiana di Cosenza contro l’autonomia differenziata: “Il Governo Meloni prosegue nella negazione dei diritti”

“La forte crisi economica e sociale ha accentuato le diseguaglianze, accresciuto le povertà e lo stato di vera e propria indigenza in cui sono state costrette centinaia di migliaia di famiglie nel nostro Paese. Ci sono intere aree svantaggiate nelle quali è diventato quasi impossibile godere dei diritti universali come la salute, l’istruzione, la sicurezza e il lavoro.” Così affermano gli esponenti di Sinistra Italiana di Cosenza.

“La priorità, di fronte a questo quadro drammatico, sarebbe quella di una politica e di un ruolo pubblico orientata fortemente alla riduzione dei divari territoriali e sociali, utilizzando a pieno e finalizzando le risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Al contrario c’è una volontà di perseguire la strada della negazione dei diritti e di spaccare ulteriormente il Paese, spingendo sulla sciagurata strada che porta all’Autonomia differenziata, la cui attuazione è stata affidata dal Governo Meloni al leghista Calderoli.” Prosegue la Federazione.

E ancora: “A questo punto e prima che sia troppo tardi c’è bisogno di una reazione forte in tutto il territorio nazionale e soprattutto nel Mezzogiorno. Sinistra Italiana di Cosenza, pertanto, ritiene di appoggiare la proposta di Legge Costituzionale di iniziativa popolare per riformare il Titolo V, promossa dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, per reintrodurre norme che tengano conto della esigenza di mantenere l’Italia unita e solidale, soprattutto attraverso la supremazia in materie essenziali della legislazione statale.”

“Occorre mobilitarsi per la raccolta delle firme e per una sensibilizzazione in tutto il territorio della nostra Regione su una vicenda politica che avrebbe delle ricadute pesanti sulla tenuta sociale e democratica del nostro Paese, con conseguenze drammatiche per i cittadini meridionali e delle aree più deboli del Paese. Sinistra Italiana si farà promotrice nei prossimi giorni di incontri nelle piazze della Provincia e si attiverà per la raccolta delle firme a sostegno della iniziativa contro l’Autonomia differenziata che nega eguali diritti e spacca il Paese!!” Si legge in conclusione.