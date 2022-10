Cosenza, niente più code all’Ufficio Tributi: il Comune sperimenta un nuovo servizio di prenotazione online per ricevere gli utenti

Niente più code all’Ufficio Tributi di Palazzo Ferrari. E’ l’obiettivo che si prefigge l’Amministrazione comunale con l’attivazione, già avvenuta, di un nuovo servizio di prenotazione on line finalizzato a razionalizzare l’afflusso degli utenti all’Ufficio Tributi di Piazza Eugenio Cenisio. Il nuovo servizio, fortemente voluto dal Sindaco Franz Caruso e la cui attivazione si deve all’Assessore all’Urbanistica e alla Digitalizzazione, Pina Incarnato, affiancherà, per un periodo transitorio, il ricevimento canonico dei cittadini che resta stabilito al mattino di ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Per utilizzare il servizio di prenotazione web per l’assistenza agli utenti, relativamente a pagamenti, rateizzazioni ed altre informazioni sui tributi, è sufficiente collegarsi all’indirizzo https://prenotazioneweb.comune.cosenza.it/tributi . Una volta collegati, bisognerà semplicemente indicare il codice fiscale ed un indirizzo mail valido. Il sistema invierà una mail all’indirizzo indicato dall’utente, con le istruzioni da seguire per completare l’iscrizione. L’autenticazione del cittadino, con l’indicazione, da parte sua, in un apposito campo testuale, del motivo dell’appuntamento, consentirà ai funzionari una preventiva istruttoria che faciliterà poi la risposta all’utente, con un risparmio in termini sia di tempo che di efficienza.