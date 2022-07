Esce di strada e cade in dirupo: muore camionista nel Cosentino

Ennesimo incidente stradale mortale questa mattina sulla Statale 106 Jonica, nel territorio del comune di Trebisacce, in provincia di Cosenza. A perdere la vita un autista di un autoarticolatO di circa 60 anni di cui non sono state fornite le generalia”.

Il mezzo pesante, per cause in corso d”accertamento, da parte dei carabinieri della compagnia di Cassano Ionio (Cs), e’ uscito fuori strada ed e’ precipitato da un viadotto per alcuni metri finendo sotto un ponte. L’autista sarebbe deceduto sul colpo. Il corpo dell’ uomo e’ rimasto incastrato nell’abitacolo.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco dei distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce con l’ausilio di un Autogru, personale sanitario e i carabinieri. Il traffico al momento avviene su un’unica corsia.