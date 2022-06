Diamante, al via dal primo luglio il nuovo Calendario di raccolta

Da venerdì 1 luglio sarà in vigore il nuovo calendario di raccolta dei rifiuti sull’intero territorio cittadino. Entra quindi nel vivo il nuovo Servizio di Igiene Urbana messo a punto dall’Amministrazione comunale di Diamante e gestito dall’azienda Ecoross che, presentato ufficialmente alla cittadinanza lo scorso 6 giugno presso il Museo DAC, ha introdotto una serie di novità e migliorie. Nel frattempo, è in corso la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata alle utenze domestiche. Le informatrici e gli informatori ambientali dell’azienda Ecoross sono al lavoro dal 7 giugno scorso per la consegna a domicilio delle nuove attrezzature e del materiale informativo, al fine di consentire un corretto e più efficiente conferimento dei rifiuti.

Varie le innovazioni introdotte dal nuovo capitolato, a partire proprio dal calendario di raccolta che prevede la possibilità di conferire la frazione organica tre volte a settimana (il lunedì, il giovedì e il sabato); il martedì potranno essere conferiti carta e cartone nonché il vetro; il mercoledì sarà la volta del multimateriale (plastica-alluminio-acciaio); il venerdì sarà effettuata la raccolta dei rifiuti non differenziabili. Tutte le informazioni relative alle modalità di conferimento, presenti nella guida all’interno del kit, possono essere consultate anche sul portale aziendale al seguente link: www.ecoross.it/comuni/diamante

Per quel che riguarda i rifiuti ingombranti e R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) si ribadisce che è possibile il ritiro gratuito a domicilio, telefonando al 342.8432599 o prenotando online sul portale aziendale www.ecoross.it/ritiro-a-domicilio, oppure il conferimento gratuito presso il Centro di Raccolta Comunale di contrada Vaccuta, che osserva i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00; martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Nel periodo estivo, per andare incontro alle esigenze degli utenti e dei turisti, dal 15 giugno al 15 settembre, il Centro di Raccolta sarà aperto anche sabato e domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00.