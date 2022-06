Cosenza, da lunedì 4 luglio saranno modificati gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali del Settore Affari Generali

A decorrere da lunedì 4 luglio, gli sportelli del servizio demografico, presso il Centro” Due Fiumi”, resteranno aperti al pubblico solo nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, a causa della carenza di personale e della concomitante programmazione delle ferie estive.

Lo ha disposto il dirigente Settore Affari Generali, Arch.Walter Bloise.

A seguito della disposizione, viene raccomandato ai cittadini di privilegiare, in questo periodo, i servizi online disponibili sulla piattaforma dell’ANPR (l’Anagrafe della Popolazione Residente) all’indirizzo https://anpr.interno.it , recandosi, pertanto, presso gli sportelli demografici per le sole pratiche ritenute più urgenti.

L’ufficio rimane aperto tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle 16 alle 18.00 per la sola emissione della Carta di Identità effettuabile previa prenotazione all’indirizzo https://www.prenotazionicie.interno.gov.it .

Si ricorda, inoltre, che agli uffici del Settore Affari generali si può accedere pochi per volta, fatto salvo il diritto degli accompagnatori di persone diversamente abili o con ridotte capacità motorie. In caso di sovraffollamento i cittadini sono invitati ad attendere il proprio turno all’esterno della sala d’attesa rispettando le distanze di sicurezza.

Gli uffici del protocollo generale di Piazza Cenisio (Palazzo Ferrari) resteranno, invece, aperti al pubblico nei giorni di lunedì, martedi, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Si invitano i cittadini, le ditte e liberi professionisti, ad utilizzare, per le comunicazioni e le istanze indirizzate al protocollo generale, in via prioritaria l’indirizzo Pec comunedicosenza@superpec.eu .

Stessa modalità è consigliata a coloro che devono indirizzare comunicazioni o istanze alla Commissione straordinaria di liquidazione: commissioneliquidazione.comunedicosenza@superpec.eu

A coloro che, non disponendo di un indirizzo Pec, dovranno necessariamente recarsi presso il protocollo generale del Comune di Palazzo Ferrari per presentare la documentazione a mano, il Comune rivolge l’invito ad evitare assembramenti, attendere il proprio turno all’esterno dell’ufficio, mantenendo le distanze di sicurezza.

Il ritiro degli atti giudiziari e/o delle cartelle esattoriali, negli uffici di Palazzo Ferrari, potrà avvenire esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, attendendo sempre il proprio turno all’esterno dell’ufficio e rispettando le distanze di sicurezza.