AMC S.p.A.: al via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta al Piazzale Campo Scuola con servizio navetta sperimentale

Prenderà il via dal 12 gennaio 2026 il nuovo sistema di sosta presso il piazzale Campo Scuola, integrato con un servizio navetta sperimentale, promosso dal Comune di Catanzaro in collaborazione con AMC S.p.A., nell’ambito delle azioni di potenziamento della mobilità urbana.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un’alternativa rapida ed efficiente a cittadini, lavoratori e utenti delle strutture ospedaliere, contribuendo a ridurre il traffico veicolare e ad alleggerire la pressione sulle principali arterie urbane, in particolare nelle aree maggiormente congestionate.

Il servizio prevede la sosta dei veicoli dalle ore 6:30 alle 20:30, mentre il servizio navetta, attivato in via sperimentale, sarà operativa dalle 6:30 alle 21:30, garantendo collegamenti continui verso i principali poli di interesse dell’area nord della città.

È possibile richiedere l’abbonamento mensile comprensivo di sosta e servizio navetta tramite e-mail all’indirizzo abbonamenti@amcspa.it e nelle prossime settimane sarà inoltre attiva la procedura online sul sito istituzionale www.amcspa.it.

Nel quadro del complessivo processo di innovazione e digitalizzazione dei servizi, AMC S.p.A. ha pubblicato la Guida ai siti e ai servizi AMC – Edizione 2026, che raccoglie tutte le informazioni aggiornate sulle modalità di accesso ai servizi aziendali.

La guida illustra le nuove procedure per la gestione degli abbonamenti, con pagamento online, che richiede pochi minuti, e associazione dell’abbonamento alla targa del veicolo, rendendo superflua l’esposizione del tagliando cartaceo. Resta comunque attivo il supporto presso gli uffici AMC nella fase di transizione.

Per il Parcheggio Musofalo, la richiesta dell’abbonamento mensile avviene tramite l’indirizzo e-mail dedicato musofalo@amcspa.it; per tale area non è previsto il pagamento online.

La guida aggiornata include infine anche l’area di sosta del Centro Polifunzionale “Giovanni Colosimo”, denominata “Magna Grecia”, situata nella zona sud della città e recentemente acquisita alla gestione AMC, attiva in occasione di eventi istituzionali e iniziative ricreative.