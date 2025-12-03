Lamezia: la colletta alimentare della scuola primaria del “Maggiore Perri” scalda il Natale di speranza e solidarietà concreta

In questo periodo prenatalizio, la scuola primaria dell’I.C. Perri – Pitagora – Don Milani, guidata dal dirigente Giuseppe De Vita, si è trasformata in una vera e propria fucina di solidarietà per la colletta alimentare che è stato un vero successo.

I piccoli alunni della scuola hanno raccolto davvero una copiosa quantità di viveri di prima necessità da destinare alle persone più bisognose della nostra città. Generi alimentari per le famiglie in difficoltà e per tanti bambini come loro ma, purtroppo, meno fortunati. A proporre l’iniziativa e a coordinarla le docenti Lucia Zaffina e Antonietta Gigliotti che hanno consegnato i viveri raccolti alla responsabile locale del Banco alimentare Caterina Reillo e a Bianca Lillo, responsabile dell’associazione di volontariato “Donne e Futuro” affiancata dal volontario Emanuele Riccardo.

La cerimonia di consegna si è svolta nel piazzale del plesso Barbuto che fa sempre parte del Maggiore Perri. In tale occasione, il dirigente ha elogiato i bambini e le famiglie che “hanno donato con gioia e generosità, comprendendo che il Natale è prima di tutto condivisione: è solidarietà, è un pensiero concreto verso l’altro che soffre. La scuola – ha sottolineato De Vita – non insegna solo a leggere e scrivere, ma anche ad essere cittadini responsabili”. Soddisfatte anche le insegnanti che hanno rimarcato: “Vedere i bambini arrivare ogni mattina con il loro pacco di pasta, una scatola di pelati o di latte, orgogliosi del loro gesto, è stata una bella lezione di vita quotidiana. Un piccolo grande esempio per tutta la comunità scolastica”.

L’iniziativa della colletta alimentare è stata ampiamente spiegata in classe dalle docenti coinvolte che hanno anche posto l’accento su quello che è il valore del cibo e sulla necessità di non sprecarlo ma, piuttosto, di aiutare chi vive in condizioni di grande disagio. Un messaggio che, a giudicare dalla quantità di viveri raccolti, è stato recepito a pieno dagli alunni”.

La consegna delle derrate alimentari è stata una festa per tutti: per chi ha donato e per chi distribuirà quanto gli alimenti che sono diventati doni fatti dai bambini per altri bimbi che hanno bisogno di aiuto materiale e anche di tanta gioia e di tanto amore. Un’esperienza organizzata con cura che ha dato un bel risultato anche in termini di entusiasmo e spassionata collaborazione da parte di tutta la scuola. I piccoli eroi dal grande cuore hanno scaldato il Natale con un semplice gesto: perché a donare e a far felice chi vive ai margini della nostra società, ci vuole veramente poco!