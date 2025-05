Accoltella giovane per un parcheggio: arrestato 21enne a Lamezia Terme

I carabinieri di Lamezia Terme hanno arrestato in flagranza un 21enne indiziato di essere il responsabile del tentato omicidio di un giovane di 26 anni. I fatti risalgono alla serata del 22 maggio scorso, quando i militari sono intervenuti in un condominio del quartiere di Sambiase, a seguito di una violenta lite tra residenti segnalata all’utenza 112, nel cui ambito un giovane 26enne era stato accoltellato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Lamezia Terme in gravi condizioni.

Le i indagini avviate dai militari hanno permesso di individuare, in pochissimo tempo, il responsabile dell’aggressione, ricostruendo meticolosamente la dinamica dell’aggressione scaturita a seguito di una lite condominiale per futili motivi di vicinato connessi ad un parcheggio. Il 21enne avrebbe sferrato due fendenti alla schiena della vittima colpendolo in profondita’, utilizzando un coltello da cucina con lama di 25 cm, che e’ stata rinvenuta nell’immediatezza e sequestrata per i conseguenti accertamenti.

Gli accertamenti investigativi sono stati svolti in rapida successione, con tempestiva acquisizione e analisi dei filmati degli impianti videosorveglianza presenti in zona e con l’escussione di testimoni, che hanno consentito di identificare subito l’autore che si e’ costituito poco dopo nella caserma della stazione di Sambiase. L’arrestato e’ stato quindi trattenuto nelle camere di sicurezza.

Il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento in carcere dell’indagato su richiesta della locale Procura della Repubblica che coordina le indagini.