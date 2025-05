Avis comunale Gizzeria aderisce al progetto “RigenerA scuolA: no alla cultura dello scarto”

Anche l’Avis comunale di Gizzeria ha aderito alla promozione sul territorio del progetto “RigenerA ScuolA: no alla cultura dello scarto” proposto per l’anno Scolastico 2024/2025. La tematica scelta per quest’anno riprende le linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito e gli obietti dell’Agenda 2030 dell’ONU e, più in particolare, l’attività di RigenerAzione intesa come nuovo modo di abitare, abbandonando la cultura dello scarto, vera malattia del mondo moderno.

Il progetto è stato proposto, su richiesta dell’Istituto Comprensivo di Falerna e Nocera per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado nei plessi di Mortilla e Gizzeria Superiore.

Le volontarie Avissine, dopo aver presentato il lavoro dell’Avis e la logica del dono da cui parte ogni suo lavoro, hanno proposto il tema dello scarto partendo dal monito di Papa Francesco ”La cultura dello scarto è uno dei fenomeni più drammatici del nostro tempo, per il quale la società umana tende a mettere da parte tutto quello che non risponde ai criteri di efficienza, produttività, reattività, ma anche di bellezza, giovinezza, forza e vivacità” e da questo ha aperto una riflessione collettiva per cercare soluzioni per cambiare questa cultura: per «riusare», per «riciclare», per «non scartare chi ci è accanto». Sia gli alunni di Mortilla che quelli di Gizzeria hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e si sono messi a lavoro con “le mani, la mente ed il cuore” per realizzare un prodotto da consegnare alla sede Regionale Avis.

L’iniziativa si è rivelata un’occasione preziosa di crescita per tutti i partecipanti, offrendo agli studenti non solo strumenti per riflettere criticamente sulla società e sull’ambiente, ma anche la possibilità concreta di sentirsi parte attiva di un cambiamento culturale profondo. Il progetto è portato avanti con dedizione dai consiglieri dell’Avis Comunale di Gizzeria Barbara Cerra e Gina Bergiu, con il prezioso supporto della volontaria Filomena Seminara. Ancora una volta, l’Avis si dimostra punto di riferimento sul territorio, promotrice di valori come il dono, la solidarietà e la cittadinanza attiva, seminando nei più giovani la speranza di un futuro più consapevole e inclusivo.