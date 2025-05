Dal 30 maggio il nuovo volo giornaliero Lamezia-Praga

Sarà operativo a partire dal 30 maggio il nuovo volo giornaliero tra Lamezia Terme (SUF) e Praga (PRG). Il collegamento aereo, annunciano Sacal e Smartwings, rafforzerà la connettività internazionale della Calabria, favorendo il turismo, il commercio e gli scambi culturali. “Siamo lieti – ha dichiarato Michal Vana, direttore commerciale di Smartwings – che la nostra compagnia collegherà Lamezia Terme a Praga con voli diretti. Praga, capitale della Repubblica Ceca, è considerata una delle città più belle d’Europa, in grado di offrire esperienze indimenticabili agli amanti della storia e della cultura. Proporremo tariffe vantaggiose e, grazie all’utilizzo di aeromobili moderni, garantirà ai passeggeri un’esperienza di volo ancora più confortevole e piacevole”. Per Mauro Bolla, direttore commerciale di Sacal spa “questo nuovo collegamento quotidiano con Praga rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita e apertura internazionale dell’aeroporto di Lamezia Terme. La collaborazione con Smartwings ci consente di offrire al nostro territorio un accesso diretto a una capitale europea di straordinario fascino, rafforzando il ruolo della Calabria nel panorama del traffico aereo internazionale”.

La presentazione del nuovo volo si è tenuta a Pizzo, alla presenza di numerosi operatori del settore. “Siamo orgogliosi – ha deto il sindaco della città, Sergio Pititto – di aver ospitato a Pizzo questa importante conferenza stampa dedicata al lancio del collegamento con Praga, simbolo dell’apertura della nostra regione verso nuovi scenari europei. L’avvio del volo rappresenta non solo un’opportunità per il turismo, ma anche un ponte culturale tra due realtà ricche di storia e bellezza. È un segnale forte della centralità della Calabria nel Mediterraneo”. La rotta sarà operata con aeromobili Airbus A220 e Boeing 737-800. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sul sito web di Smartwings.