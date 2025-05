Vicenda S. Anna, Capellupo: “Un comunicato del Dipartimento Salute non può modificare il decreto del commissario ad acta anche se con Occhiuto tutto è possibile”

“Leggendo il decreto del commissario ad acta Occhiuto n. 225 del 08.05.2025 (firmato con tempi record a sole 72 ore dalla sentenza del Tar), è evidente e nero su bianco, come può osservarsi anche nella foto allegata, l’attivazione di 16 posti letto di cardiochirurgia e 6 di rianimazione cardiochirurgica presso l’azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza e l’incremento di soli 2 posti letto di cardiochirurgia sia a Catanzaro che a Reggio Calabria. Risulta dunque incomprensibile come il Dipartimento Salute della Regione Calabria possa diffondere un comunicato che sembra smentire o rivedere il contenuto di un atto formale e pubblicato dal quale emerge solo la premura di Occhiuto ad aprire cardiochirurgia a Cosenza utilizzando i posti del S. Anna Hospital. Un comunicato stampa, riconosceranno al dipartimento Salute della Regione Calabria, non può modificare un decreto ma con il commissario e presidente Occhiuto si sa, quando c’è di mezzo Cosenza, tutto è possibile!”.

Così in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.