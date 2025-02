La forte ondata di maltempo sulla città e sul catanzarese non accenna per il momento a diminuire. Violenti acquazzoni e grandinate stanno creando molti disagi e difficoltà diffuse. Il Comune di Catanzaro raccomanda vivamente la massima prudenza e possibilmente di evitare spostamenti e restare in casa per scongiurare qualunque rischio per la propria incolumità.