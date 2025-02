Cinghiali nella pineta di Giovino, Riccio (Lega): “Le autorità competenti intervengano tempestivamente per tutelare i cittadini così come fatto per il Parco della Biodiversita”

“Sono numerose le segnalazioni che, ormai da diversi giorni, ricevo da parte dei cittadini che frequentano la pineta di Giovino, nel quartiere marinaro della nostra città, in merito alla crescente presenza di un gruppo di cinghiali, anche di dimensioni rilevanti, che si aggirano indisturbati durante tutte le ore del giorno. Un fenomeno che sta suscitando preoccupazione tra i residenti e i frequentatori dell’area.” Lo afferma Eugenio Riccio, capogruppo della Lega al Comune di Catanzaro.

“Non possiamo permettere che questa situazione continui a peggiorare. La pineta di Giovino è un luogo molto frequentato, soprattutto da sportivi, persone anziane e bambini, che vi accedono quotidianamente per motivi di svago e attività all’aria aperta. È fondamentale che le autorità competenti intervengano senza indugi, per garantire che questo spazio resti fruibile in tutta tranquillità.”

“Ho chiesto pertanto agli uffici preposti (Regione, Comune, Prefettura e Procura) un intervento tempestivo affinché venga affrontata la problematica in modo concreto e risolutivo così come fatto recentemente al Parco della Biodiversita. È essenziale che le istituzioni si attivino per prevenire ogni rischio e salvaguardare l’incolumità di chi utilizza la pineta di Giovino come luogo di ricreazione e benessere.”