Maltempo: stop circolazione ferroviaria tra Catanzaro e Lamezia. Domani disagi idrici nel capoluogo

A causa del maltempo che in queste ore sta interessando la Calabria, la circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea Lamezia Terme-Catanzaro Lido e, sulla Ionica, fra Catanzaro Lido e Soverato.

Per il perdurare delle forti piogge, che rallentano i lavori di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la sospensione della circolazione proseguirà fino alla mattinata di domani.

E’ in atto una riprogrammazione del servizio ferroviario, con corse bus e modifiche degli orari, che possono comportare anche un aumento dei tempi di percorrenza in relazione alle condizioni delle strade.

A seguito della forte ondata di maltempo che si é abbattuta in giornata su Catanzaro, Sorical ha riscontrato un allagamento che ha messo fuori servizio la cabina che alimenta l’impianto pozzi Alli.

La stessa Sorical ha comunicato all’ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili che si rende necessario chiudere l’impianto per effettuare un intervento urgente di manutenzione. Possibili disagi, dunque, per l’erogazione idrica nelle zone interessate di Bellino, Giovino, Barone e Lido est fino al passaggio a livello su viale Crotone.

In considerazione dei disagi, con ordinanza sindacale é stata disposta per domani, lunedì 3 febbraio, la chiusura di tutti i plessi scolastici dell’istituto comprensivo Vivaldi e dell’IIS Fermi, oltre che il solo plesso di via Melito Porto Salvo dell’IIS Grimaldi Pacioli Petrucci Ferraris Maresca.