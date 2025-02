Fiorita: “Patto di stabilità e inflazione porteranno nei prossimi anni tutti i Comuni calabresi al default”

“Patto di stabilità e inflazione porteranno nei prossimi anni tutti i Comuni calabresi al default. Non è un rischio, purtroppo è una certezza. Se non ci saranno correttivi strutturali, i Comuni dovranno necessariamente comprimere la spesa corrente e diminuire i servizi che già non sono il massimo dell’efficienza. E ai cittadini non si potranno chiedere ulteriori sacrifici con l’ennesimo innalzamento dei tributi locali. Il grido d’allarme lanciato dal presidente dell’Anci Gaetano Manfredi, che riguarda l’insieme dei Comuni italiani, diventa un grido di disperazione nella nostra regione dove già i sindaci combattono con una sostanziale arretratezza della pubblica amministrazione.

Per interrompere questa drammatica traiettoria, come l’ha definita Manfredi, c’è bisogno di uno sforzo unitario e trasversale. Sento il dovere, come sindaco del Capoluogo di Regione, di chiedere a tutte le forze parlamentari calabresi, di maggioranza e di opposizione, di fare sentire forte la voce delle Città, di proporre un tavolo di lavoro per individuare le soluzioni necessarie per evitare il tracollo finanziario dei nostri Comuni. Stesso appello lancio al presidente Occhiuto e a tutti i gruppi del Consiglio regionale. Se chiudono le Città, chiude la Calabria e muoiono tutti i sogni di fare rinascere la nostra terra”. Lo afferma in una nota il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.