Terrazza intitolata al presidente Pertini a Catanzaro, la soddisfazione di Buccolieri

Il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano, Gregorio Buccolieri, esprime il suo più sincero entusiasmo per la cerimonia di intitolazione della terrazza del complesso monumentale del San Giovanni di Catanzaro a Sandro Pertini, settimo Presidente della Repubblica Italiana.

“Questo evento non è solo un tributo a un grande uomo, ma rappresenta anche un momento di riflessione sull’importanza dei valori di libertà, democrazia e giustizia sociale, principi che Pertini ha incarnato e difeso con coraggio e determinazione durante tutta la sua vita.

Sandro Pertini, noto per il suo impegno partigiano durante la Seconda Guerra Mondiale

e per la sua carriera politica nelle fila socialiste, all’nsegna del coraggio e della passione civile, ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Socialista e antifascista convinto, ha sempre lottato per l’uguaglianza, la solidarietà e la difesa dei diritti di ogni cittadino, ponendosi come esempio vivente di coerenza e di impegno politico e sociale.

La decisione di intitolare la terrazza del complesso monumentale del San Giovanni a Sandro Pertini rappresenta un gesto di grande significato culturale e storico per la nostra comunità. E di questo sono grato al sindaco Nicola Fiorita e alla vicesindaco Giusy Iemma per l’impegno e la sensibilità dimostrata. Questo spazio, che da oggi porterà il suo nome, sarà un luogo dove i cittadini di Catanzaro e i visitatori potranno riflettere sull’eredità di un uomo che ha fatto della sua vita un esempio di dedizione al servizio pubblico e al bene comune”.