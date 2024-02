Scorrimento della graduatoria del concorso per funzionario: dieci dipendenti hanno preso servizio al Comune di Catanzaro

Come annunciato nelle scorse settimane, il Comune di Catanzaro ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie posizioni amministrative del concorso per “D1”. Sono dieci i nuovi dipendenti che ieri hanno firmato il contratto di presa di servizio 10 nuovi funzionari amministrativi, destinati nei diversi settori dell’Amministrazione Comunale.

“Questo importante passo rientra in un ampio progetto di rafforzamento dell’organico comunale, volto a migliorare l’efficienza e la risposta dell’amministrazione alle esigenze dei cittadini. L’arrivo di questi dieci nuovi dipendenti – dichiara l’assessore al Personale, Marinella Giordano – rappresenta un significativo rinforzo per il nostro organico, che ci permetterà di affrontare con maggiore efficacia le sfide amministrative e di rispondere in modo più efficiente alle richieste dei nostri cittadini. Siamo convinti che l’inserimento di nuovo personale qualificato contribuirà notevolmente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e di benessere per la comunità di Catanzaro. Continueremo su questa strada, assicurando che il nostro comune sia sempre più vicino alle esigenze dei cittadini e pronto a soddisfare le loro aspettative”.