Lamezia, INRETE lancia i laboratori gratuiti dei Centri Educativi

Parte domani il progetto didattico-formativo EDULABS Centri Educativi 2023 promosso dalla Cooperativa sociale INRETE e finanziato dal Comune di Lamezia Terme, per promuovere iniziative educative e culturali attraverso laboratori gratuiti destinati a famiglie, bambini, adolescenti, ragazzi e giovani dai 5 ai 17 anni.

Il progetto prevede laboratori manuali, artistici e ricreativi per incoraggiare la creatività e il pensiero critico dei minori, fornendo opportunità di apprendimento divertenti e coinvolgenti.

Saranno organizzate attività fisiche e uscite sul territorio, per promuovere il benessere fisico e mentale dei partecipanti, e insegnare abilità sociali come il lavoro di squadra. Fondamentale sarà aiutare i minori a sviluppare abilità personali e sociali che li renderanno più autonomi e integrati nella società.

La proposta include nello specifico: il laboratorio “Valorizzazione Del Patrimonio Culturale” in collaborazione con ASC Lamezia Terme – Vibo Valentia APS e Sistema Bibliotecario Lametino, che offre la possibilità ai ragazze/i di cimentarsi in prima persona in attività di comunicazione e promozione del patrimonio culturale del nostro territorio; il laboratorio “STEAM LAB” in collaborazione con ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia, che mira a coniugare scienza e tecnologia con le esperienze di vita quotidiane; il laboratorio “Gaming Experience Teens and Music Machine” INRETE in collaborazione con Terra di Sol APS, che mira ad educare e coinvolgere i giovani utilizzando il gaming come strumento educativo e di sviluppo personale.

E ancora: “Incontri di cittadinanza” in collaborazione con Fondazione Trame ETS, per sviluppare il pensiero critico e la consapevolezza sui diritti dell’infanzia; il Laboratorio “Creativity Lab” in collaborazione con Aleph Arte APS, che mirano a sperimentare direttamente le principali tecniche espressive; il laboratorio del Fare e del Sapere 2024 in collaborazione con Associazione Pietra di Fota, che propone un percorso educativo finalizzato al potenziamento scolastico con attività didattiche.

Infine, ancora: il laboratorio di psicomotricità “Lucky Gym“; il laboratorio “Imparare Divertendosi” in collaborazione con Associazione Donne e Futuro ODV, che prevede lo svolgimento di attività ludico ricreative volte a stimolare nei bambini la creatività, la fantasia e l’immaginazione; il laboratorio teatrale “Mammut Lab” in collaborazione con Mammut Teatro APS.

Le attività progettuali, condotte da esperti e professionisti, forniranno ai giovani partecipanti strumenti che coniugano processi educativi e ludico – ricreativi tradizionali con contesti di apprendimento innovativi, traducendoli in orientamenti e pratiche di partecipazione attiva e coesione sociale, per rispondere ai sempre nuovi bisogni educativi dei minori coinvolti, valorizzarne le capacità di scelta e di azione, per consentire alle persone stesse di essere protagoniste.

Le famiglie interessate possono presentare domanda di adesione attraverso il seguente modulo: https://forms.gle/YkvGFAKt1jQBxTSP6 esplicitando al massimo due preferenze.

Coloro i quali non hanno accesso ad internet possono compilare la domanda presso i locali di INRETE Cooperativa Sociale in via Giolitti n. 8, previo appuntamento ai seguenti contatti: tel. 0968.448923, e-mail edulabs@coopinrete.it.

Tutti i dettagli relativi ai laboratori sono disponibili al link: https://www.coopinrete.it/centri-educativi/edulabs-2023