Sale scogliera sul mare, ma rimane bloccato: recuperato a Stalettì

Disavventura a lieto fine per un uomo di circa 40 anni tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo che, nel tardo pomeriggio di ieri, si era avventurato a scalare, dalla spiaggia sottostante, il costone roccioso della scogliera di Caminia nel comune di Stalettì. L’uomo, in fase di discesa, è stato preso dal panico rimanendo bloccato per alcune ore ad un’altezza di circa 15/20 metri. Allertati sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Catanzarosede centrale e del distaccamento di Soverato con l’ausilio di un’unità specialistica Speleo alpino fluviale (Saf) che è riuscita a raggiungere il quarantenne. Assicurato ad un’imbracatura di sicurezza l’uomo, che è risultato in buona salute, nella notte, è stato riportato, con una serie di manovre di tipo speleo, sulla spiaggia della località balneare del catanzarese. Sul posto è intervenuto anche personale della Capitaneria di Porto di Soverato.