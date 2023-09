Pazienti salvati grazie alla telemedicina in farmacia. Defilippo, presidente di Federfarma provinciale e regionale: “Si tratta di un servizio che deve essere sviluppato per migliorare il sistema sanitario calabrese”

Salvi grazie ad un elettrocardiogramma (ECG), con visita in telemedicina, effettuato in farmacia.

E’ accaduto in diversi paesi della provincia catanzarese, quest’estate. A comunicarlo è Vincenzo Defilippo, presidente di Federfarma provinciale e regionale e contitolare della farmacia Defilippo di Girifalco nella quale si è svolto uno degli episodi.

Oltre che a Girifalco, in questi mesi anche a Carlopoli nella farmacia Apollo, a Cerva nella farmacia Antonazzo, sono stati refertati episodi di infarti, mentre a Miglierina nella farmacia Luian è stato individuato un caso di fibrillazione atriale ed a Catanzaro, nella farmacia Battaglia, un episodio di aritmia ventricolare. “Questi episodi non sono i primi che accadono e questo è l’evidenza delle grandi potenzialità di questi servizi nelle farmacie”.

“Posso tranquillamente dire che l’ECG ha salvato la vita ai signori che sono entrati in farmacia – spiega Vincenzo Defilippo – e la possibilità di effettuarlo in farmacia in maniera tempestiva ha permesso di prendere in carico il paziente e attivare la procedura di emergenza, due di questi grazie al protocollo “Farmacia dei Servizi”. Questo è un ulteriore esempio di come questo tipo di servizio in farmacia può e deve essere sviluppato per il bene dei cittadini e per migliorare il sistema sanitario calabrese. Per questo motivo, Federfarma Calabria, a seguito della sottoscrizione del Protocollo della Regione Calabria con Federfarma Calabria, approvato con DCA n. 189 del 04/07/2023, ha attivato questo servizio nell’ambito del progetto “Farmacia dei servizi” già dal mese di luglio”.

“L’immediatezza è determinante e non sempre altre strutture riescono a fornirla. La farmacia offre lo stesso servizio in modo facile e veloce e la risposta è immediata, con lo specialista cardiologo che referta, collegato in tempo reale”, conclude Vincenzo Defilippo.