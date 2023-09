Denatalità, Celia: “Non sprecare il grande potenziale di Catanzaro. Ripartiamo da giovani e Università”

“Le recenti statistiche sulla denatalità nella nostra regione ci restituiscono un quadro allarmante: Catanzaro è tra le dieci province italiane più colpite da questo fenomeno che sta minando le prospettive di crescita economica e sociale della Calabria. Secondo i dati più recenti, resi noti dal nostro Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il tasso di denatalità in Calabria ha portato a una diminuzione di ben 92.000 abitanti tra i 15 e i 34 anni rispetto al 2013. Questo drammatico declino demografico ha reso la Calabria sempre più anziana, con effetti devastanti sul tessuto sociale ed economico della nostra regione. È particolarmente allarmante notare che Catanzaro è tra le province più colpite, con una diminuzione del 19,3% della popolazione giovane, posizionandosi al sesto posto tra le province italiane più svuotate di giovani. Questa situazione non può essere ignorata, poiché minaccia il nostro futuro e ci costringe a riflettere seriamente sulle azioni da intraprendere per invertire questa tendenza negativa. La giovinezza è il motore del progresso e dello sviluppo, e Catanzaro ha bisogno di una popolazione giovane, dinamica e istruita per garantire un futuro prospero. Il declino demografico che stiamo vivendo mette a rischio la nostra comunità, le nostre prospettive economiche e il benessere generale dei cittadini. L’invito è dunque rivolte le istituzioni locali, regionali e nazionali a prendere provvedimenti immediati per affrontare questa emergenza demografica. È fondamentale adottare politiche di sostegno alla natalità, promuovere opportunità di lavoro per i giovani, migliorare l’accesso all’istruzione e alle strutture sanitarie e creare un ambiente favorevole per le famiglie. In questo quadro, è l’Università a svolgere un ruolo chiave come palestra e come luogo di elaborazione del sapere. Essa deve assumere un ruolo sempre più centrale e diventare il motore di una città giovane e che guarda al futuro. Per questo motivo sostengo e chiedo di sostenere la richiesta della vicesindaco di Catanzaro e presidente dell’assemblea regionale Pd Giusy Iemma rivolta ad Università e Regione al fine di assicurare più borse di studio per specializzandi per frenare la carenza di medici all’Azienda ospedaliera Dulbecco. In questo momento cruciale, infatti, dobbiamo unirci come comunità e lavorare insieme per invertire questa tendenza negativa. Catanzaro ha un grande potenziale, e insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti i suoi abitanti”.