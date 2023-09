Direttamente dalla Squadra mobile di Catanzaro, nominato il nuovo capo della Digos della questura di Potenza: si tratta di Claudia Tortorelli

E’ il vice questore aggiunto Claudia Tortorelli il nuovo dirigente capo della Digos della questura di Potenza: stamani, nel capoluogo lucano, il questore Giuseppe Ferrari ha presentato alla stampa il funzionario.

Laureata in giurisprudenza con abilitazione alla professione di avvocato, Tortorelli, originaria di Potenza, ha esercitato l’attività forense fino al superamento del Concorso per Commissari nella Polizia di Stato; nel 2016 è stata assegnata alla questura di Belluno, con l’incarico di reggente della Divisione Polizia Anticrimine, per qualche mese, ha svolto anche le funzioni di dirigente del Commissariato di Cortina d’Ampezzo e di dirigente della Squadra Mobile.

Dal 2018 è stata in servizio alla questura di Catanzaro con l’incarico di funzionario addetto alla Squadra Mobile.

“Sono contento che il nuovo dirigente sia di Potenza – ha detto Ferrari – perché questo le consentirà di entrare in sintonia con la realtà rapidamente”.

“E’ il mio primo incarico alla Digos – sono state le parole di Tortorelli – e sarà certamente molto impegnativo. Metterò a disposizione la mia esperienza sia all’anticrimine che alla squadra mobile. Per me è una sfida sul mio territorio”.