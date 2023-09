Donazione alla biblioteca dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro: sessanta volumi sulla storia della grafica arricchiscono il patrimonio dell’Istituto

Il patrimonio librario dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si è arricchito di ulteriori importanti volumi. Pino Ruggiu, fondatore e direttore della rivista locale “Catanzaro City Magazine”, che dell’Accademia è stato anche studente, ha infatti inteso conferire al patrimonio dell’Aba la sua personale collezione di circa 60 libri dedicati al mondo della grafica in cui si ripercorrono circa 50 anni di studi, lavori, ispirazioni ed esempi.

I volumi sono stati consegnati al direttore dell’Aba, Virgilio Piccari, che già era stato protagonista di un’edizione di “Catanzaro City Magazine” al momento del suo arrivo alla guida dell’Aba: «Sono felicissimo per l’importante donazione che l’Istituzione ha ricevuto. I libri conferiti andranno ad arricchire un patrimonio già vasto: si tratta di alcuni tra i testi di maggiore rilevanza dal punto di vista tecnico e scientifico relativi al mondo della grafica, alcuni dei quali in lingua straniera, che potranno offrire l’opportunità agli studenti, ma anche ai nostri docenti, di approfondire l’evoluzione degli schemi comunicativi, le mode, gli usi e i costumi della grafica dagli anni ’70 ad oggi. Si tratta di una donazione, di un regalo di grandissimo valore scientifico per l’Accademia, ecco perché, dopo averlo fatto privatamente, voglio ringraziare pubblicamente Pino Ruggiu. Con questo gesto ha dimostrato concretamente, ancora una volta, l’affetto che nutre nei confronti dell’Accademia. Un affetto che è pienamente ricambiato».

I testi vanno ad integrare, come detto, il già ricco patrimonio librario e la dotazione della biblioteca accademica la cui riorganizzazione funzionale già avviata a breve la vedrà essere parte integrante dell’offerta culturale e formativa a disposizione di tutti.